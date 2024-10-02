Уволившая всех россиян международная IT-компания объяснила свое решение

Ранее стало известно, что ABBYY одним днем уволил всех своих сотрудников с российским гражданством. Инцидент произошел вечером 30 сентября. Об увольнении сотрудникам сообщили во время онлайн-конференции, после чего им сразу же отключили корпоративный доступ.