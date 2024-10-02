У Nike упали продажи, выручка и акции

Продажи этого всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви в первом финансовом квартале упали на 10 процентов до 11,59 миллиарда долларов, что оказалось ниже средней оценки аналитиков. Особенно резкий спад наблюдался в Северной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Продажи в Северной Америке снизились на 11 процентов до 4,8 миллиарда долларов, в то время как в Большом Китае зафиксировано четырехпроцентное падение до 1,6 миллиарда.