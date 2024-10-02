Суд начал банкротство Pandora в России

С 2015 года владельцем «Панклуба» считается Сбербанк, до этого компания входила в группу компаний «Связной». В 2022 году Pandora объявила о приостановке деловых отношений с Россией. В мае 2024-го Сбербанк подал два иска к Panclub Enterprises Limited и ГК «Связной» о взыскании около 9 млрд руб.