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Суд начал банкротство Pandora в России

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка начал процедуру банкротства АО «Панклуб», дистрибутора ювелирных изделий Pandora в России и странах СНГ. Это следует из судебной картотеки.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 2 октября, в отношении АО по решению суда ввели процедуру наблюдения. Заявление банка о банкротстве должника поступило в суд 15 июля. Сумма обязательств должника перед заявителем не приводится.

С 2015 года владельцем «Панклуба» считается Сбербанк, до этого компания входила в группу компаний «Связной». В 2022 году Pandora объявила о приостановке деловых отношений с Россией. В мае 2024-го Сбербанк подал два иска к Panclub Enterprises Limited и ГК «Связной» о взыскании около 9 млрд руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «“Панклуб” взыскивает долги».