Стало известно, как маркетплейсы обманывают россиян

Второй способ обмана — покупатели никогда заранее не могут спрогнозировать скидки на те или иные товары. По словам Волковой, для скидок покупателям представители маркетплейса могут взять как товар- «звезду», продажи которого и так быстро растут, так и «дойную корову». «Дойной коровой» эксперт назвала товар, уже набравший большой спрос и теперь продающийся большими объемами. По словам эксперта, кто и по каким параметрам определяет, на какой товар будет скидка, узнать заранее невозможно. Волкова пояснила, что для маркетплейса нет особой разницы, кого именно из продавцов выбрать для субсидирования цены. А любое снижение цены на товар стимулирует его продажи, заключила эксперт.