НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Израиля с уровня А+ до А с негативным прогнозом на фоне эскалации конфликта страны с шиитской организацией «Хезболлах» и роста вовлеченности в него Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.