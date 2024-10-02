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S&P понизило кредитный рейтинг Израиля с уровня А+ до А

Международное рейтинговое агентство также прогнозирует увеличение дефицита бюджета ввиду дальнейшего увеличения расходов страны на оборону.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Израиля с уровня А+ до А с негативным прогнозом на фоне эскалации конфликта страны с шиитской организацией «Хезболлах» и роста вовлеченности в него Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Согласно нему, боевые действия, проводимые Израилем в секторе Газа, а также его ограниченная наземная операция на территории Ливана и ракетный удар со стороны Ирана, приведут к замедлению восстановления экономики страны.

В связи с этим агентство скорректировало прогноз роста ВВП Израиля с 0,5% до 0% в 2024 году и с 5% до 2,2% в 2025 году.

Также S&P прогнозирует увеличение дефицита бюджета в краткосрочной и среднесрочной перспективах ввиду дальнейшего увеличения расходов страны на оборону.

Кредитный рейтинг Израиля может быть вновь пересмотрен в худшую сторону в течение следующих 24 месяцев в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и прямого вовлечения Ирана в конфликт, отмечается в сообщении.