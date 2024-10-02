Россиянам рассказали, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей

«Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар гораздо выше, чем если берем отсечку до конца [текущего] года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40−50%, а какие-то единицы процентов», — подчеркнул Калманович.