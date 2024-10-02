Рисковые активы встали на сторону осторожности

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в плюс, получая поддержку от более высоких цен на нефть, резкие колебания которых, однако, на данный момент проходят в рамках диапазона сентября. ОПЕК+ на сегодняшнем заседании при этом, скорее всего, не изменит параметры нефтяной сделки и будет наблюдать за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В остальном мировые биржи продолжают придерживаться осторожного настроя и ждут данных по рынку труда США, которые будут влиять на ожидания по процентным ставкам. Акции начали новой месяц фиксацией прибыли в том числе из-за комментариев Пауэлла о возможности сдержанных темпов смягчения монетарной политики в США и если данная идея усилится, рисковые активы и золото могут ощутить дополнительное понижательное давление.