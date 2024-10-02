Рисковые активы встали на сторону осторожности

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост после скачка наверх накануне, обеспеченного усилением напряженности на Ближнем Востоке, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону пессимистичных.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1,5% и 1,6% соответственно, удержавшись выше 2800 пунктов и 940 пунктов. Рынок перешел в стадию сдержанной коррекции, которая на данный момент не угрожает основному восходящему тренду, но может перейти в более масштабную при падении индикаторов ниже 2700 пунктов и 900 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,3%, достигнув 13,28 ₽, а по ходу сессии падал до очередного минимума с октября 2023 года 13,33 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 93,35 ₽ и 103,65 ₽ соответственно (против 93,22 ₽ и 104,17 ₽ днем ранее).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в плюс, получая поддержку от более высоких цен на нефть, резкие колебания которых, однако, на данный момент проходят в рамках диапазона сентября. ОПЕК+ на сегодняшнем заседании при этом, скорее всего, не изменит параметры нефтяной сделки и будет наблюдать за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В остальном мировые биржи продолжают придерживаться осторожного настроя и ждут данных по рынку труда США, которые будут влиять на ожидания по процентным ставкам. Акции начали новой месяц фиксацией прибыли в том числе из-за комментариев Пауэлла о возможности сдержанных темпов смягчения монетарной политики в США и если данная идея усилится, рисковые активы и золото могут ощутить дополнительное понижательное давление.
События дня:
- выходной день на биржах Китая
- уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
- встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
- занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь (17.30 мск)
- ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск)
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».