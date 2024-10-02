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Pony Express поднимет тарифы на 20%

Логистический оператор Pony Express к концу года снова поднимет цены на свои услуги — на этот раз на 20%, рассказала в интервью «Ъ» гендиректор компании Марья Дей. Последний раз, по ее словам, цены повышались в ноябре 2023 года.

Источник: Josiah Farrow/CC0

«Мы больше не можем сдерживать рост зарплат персоналу», — рассказала «Ъ» Марья Дей.

За последний год зарплата только курьеров в компании повысилась на 37%, говорит Дей. По ее словам, давление роста зарплат на бизнес продолжает оставаться высоким. При этом предложение зарплат выше рынка «не всегда работает», говорит Марья Дей. Например, по ее словам, компания уже пробовала предложить комплектовщикам выплаты на 10% выше рынка, но это «не очень помогает». Дело в том, что из-за кадрового дефицита в стране кандидаты стали очень требовательны к бренду и самой работе, имея возможность выбирать из множества предложений.

Давит на ценовую политику компании и дефицит складов. Текущая вакансия складских мощностей составляет 0,3%, а имеющиеся площади с точки зрения их пропускной способности используются на 96%, отмечает Марья Дей. Это, по ее словам, влияет на скорость обработки заказов. Pony Express уже не имеет возможности арендовать новые мощности в Москве из-за отсутствия предложений свободных площадей, отмечает она.

Подробнее читайте в интервью с гендиректором Pony Express.