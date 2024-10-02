Pony Express поднимет тарифы на 20%

За последний год зарплата только курьеров в компании повысилась на 37%, говорит Дей. По ее словам, давление роста зарплат на бизнес продолжает оставаться высоким. При этом предложение зарплат выше рынка «не всегда работает», говорит Марья Дей. Например, по ее словам, компания уже пробовала предложить комплектовщикам выплаты на 10% выше рынка, но это «не очень помогает». Дело в том, что из-за кадрового дефицита в стране кандидаты стали очень требовательны к бренду и самой работе, имея возможность выбирать из множества предложений.