Nokia: количество кибератак на телеком-инфраструктуру в мире выросло в 100 раз

ХЕЛЬСИНКИ, 2 октября. /ТАСС/. Количество и частота DDoS-атак во многих телекоммуникационных сетях в мире выросли за год с одной-двух до более чем 100 в день, наибольшая концентрация атак была зафиксирована в Северной Америке. Об этом сообщается в ежегодном отчете по безопасности сетей финского телекоммуникационного производителя Nokia.