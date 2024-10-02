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Nokia: количество кибератак на телеком-инфраструктуру в мире выросло в 100 раз

Наибольшая концентрация атак была зафиксирована в Северной Америке, сообщается в ежегодном отчете по безопасности сетей компании.

Источник: Freepik

ХЕЛЬСИНКИ, 2 октября. /ТАСС/. Количество и частота DDoS-атак во многих телекоммуникационных сетях в мире выросли за год с одной-двух до более чем 100 в день, наибольшая концентрация атак была зафиксирована в Северной Америке. Об этом сообщается в ежегодном отчете по безопасности сетей финского телекоммуникационного производителя Nokia.

Отчет составлен согласно данным трафика, отслеживаемого Nokia с июня 2023 года по июнь 2024 года.

Основным источником DDoS-атак остаются боты — около 60% трафика, а регионом с наибольшим количеством кибератак остается Северная Америка из-за концентрации и масштаба телекоммуникационной инфраструктуры и крупных предприятий, указывается в сообщении.

Специалисты считают, что рост числа DDoS-атак вызван распространением сотен тысяч небезопасных устройств — от умных холодильников до умных часов, которые часто имеют слабую защиту.

Согласно отчету, Восточная Азия сталкивается со значительными утечками данных из-за непреднамеренного раскрытия данных самими компаниями, в то время как Западная Европа сталкивается с кибер- и финансовым шпионажем.