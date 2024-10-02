Названы регионы — лидеры по количеству вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

«На неоднозначный результат влияет специфика отрасли — здесь часто публикуются вакансии, итоговая зарплата в которых зависит от результата работы, например от числа заключённых сделок, выполненных поездок или заказов. В большинстве своём такие условия содержатся в массовых профессиях, и благодаря числу подобных предложений сфера выходит на первое место», — объяснили эксперты.