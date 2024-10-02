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Названы регионы — лидеры по количеству вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий, опубликованных с января по август 2024 года, и узнали, какие отрасли и регионы являются лидерами по доле позиций с зарплатой выше 100 тыс. рублей.

Источник: Freepik

Так, первое место среди регионов по количеству вакансий с окладом выше 100 тыс. рублей заняла Москва (25%), на втором месте расположилась Московская область (13%).

«Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (10%). В топ-5 также вошли Свердловская область (3%) и Краснодарский край (3%)», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в столице чаще всего зарплату более 100 тыс. рублей работодатели готовы предложить соискателям без опыта (25%).

«На неоднозначный результат влияет специфика отрасли — здесь часто публикуются вакансии, итоговая зарплата в которых зависит от результата работы, например от числа заключённых сделок, выполненных поездок или заказов. В большинстве своём такие условия содержатся в массовых профессиях, и благодаря числу подобных предложений сфера выходит на первое место», — объяснили эксперты.

Согласно опросу, 13% подобных предложений концентрируются в области транспорта и логистики. Замыкает топ-3 по количеству высоких зарплатных предложений сфера торговли (12%).

В строительстве сосредоточено 10% вакансий с возможным окладом выше 100 тыс. рублей, а в области услуг — 8%, отметили специалисты.

В Подмосковье компании чаще всего предлагают зарплату выше 100 тыс. рублей соискателям без опыта работы (30%), в сфере транспорта и логистики (18%), в производстве и агропроме (11%), торговле (10%) и строительстве (9%), пояснили в сервисе.

В Санкт-Петербурге также лидирует сфера работы без опыта (27%) по доле зарплатных предложений более 100 тыс. рублей, поделились информацией специалисты.

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