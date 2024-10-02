Мишустин заявил о рекордном урожае

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — выполнены», — сказал Мишустин.