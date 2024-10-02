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Мишустин поручил Россельхозбанку нарастить поддержку АПК

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители нуждаются сейчас в особенной поддержке с учетом непростой ситуации, Россельхозбанк обладает для этого необходимыми инструментами. На это указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления кредитного учреждения Борисом Листовым.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо наращивать темпы поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Сегодня надо повышать доступность кредитования, — указал глава правительства. — Непростое время, но у банка есть специальные инструменты».

«Особое внимание [нужно], конечно, уделять компаниям, которые сейчас на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства — это и селекция, это птицеводство и многие другие, переработка муки, молока, мяса — чтобы обеспечить людей качественными продуктами питания», — добавил премьер.