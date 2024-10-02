Мишустин поручил Россельхозбанку нарастить поддержку АПК

«Особое внимание [нужно], конечно, уделять компаниям, которые сейчас на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства — это и селекция, это птицеводство и многие другие, переработка муки, молока, мяса — чтобы обеспечить людей качественными продуктами питания», — добавил премьер.