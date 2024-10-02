Минтранс: Дети до 17 лет смогут весь год ездить в поезде со скидкой

Сейчас дети с 10 до 17 лет включительно могут воспользоваться скидкой на проезд в поезде с сентября по май. Действует она только для учащихся очной формы обучения. Для поездки в поезде со скидкой детям необходимо предъявлять справку из школы.
Изменения позволят расширить поддержку на весь год, что поможет семьям с детьми дешевле организовывать летних отдых. Скидка будет предоставляться гражданам России на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также в двухэтажных вагонах с четырехместными купе.
При покупке льготного билета больше не будут требовать справку из учебных заведений о нахождении ребенка на очном обучении. Данное требование будет отменено.
Льгота будет также доступна детям, находящимся на семейном образовании, самообразовании, в том числе по состоянию здоровья, студентам училищ, колледжей, техникумов и институтов.
Напомним, бесплатный билет на поезда оформляется для детей до 5 лет без предоставления места. Для детей младше 10 лет ж/д билеты стоят 35−50% от общей стоимости. Детям старше 10 лет предоставляются скидки как школьникам.