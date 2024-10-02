Минстрой оценил градпотенциал РФ по проектам КРТ в 200 млн кв. м

«По всей стране в рамках комплексного развития территорий мы имеем градостроительный потенциал уже более 200 млн кв. м, из них больше 150 млн кв. м — жилье», — сказал он.
Ломакин напомнил, что реализация проектов КРТ начата на территории всей страны. По его словам, уже введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья. «Один из важных аспектов программы КРТ — начато переселения жителей из аварийного жилого фонда, ведь одна из целей КРТ — решить проблему расселения», — добавил он.
Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.