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Минстрой оценил градпотенциал РФ по проектам КРТ в 200 млн кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Градостроительный потенциал России по проектам комплексного развития территорий (КРТ) составляет более 200 млн кв. м, из них 150 млн кв. м приходится на жилье. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин в ходе Международного форума и выставки 100+ Technobuild.

Источник: Мэрия Иркутска

«По всей стране в рамках комплексного развития территорий мы имеем градостроительный потенциал уже более 200 млн кв. м, из них больше 150 млн кв. м — жилье», — сказал он.

Ломакин напомнил, что реализация проектов КРТ начата на территории всей страны. По его словам, уже введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья. «Один из важных аспектов программы КРТ — начато переселения жителей из аварийного жилого фонда, ведь одна из целей КРТ — решить проблему расселения», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.