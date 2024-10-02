Минстрой оценил градпотенциал РФ по проектам КРТ в 200 млн кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Градостроительный потенциал России по проектам комплексного развития территорий (КРТ) составляет более 200 млн кв. м, из них 150 млн кв. м приходится на жилье. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин в ходе Международного форума и выставки 100+ Technobuild.