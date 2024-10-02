Микрофинансисты поспорили с ЦБ о будущем регулировании рынка

Микрофинансовые компании (МФО) обеспокоены идеями Банка России по реформированию отрасли, которые в августе ЦБ изложил в своем докладе для общественных консультаций «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025−2027 годы». Об этом в ходе форума «MRF. Осень 2024» рассказал глава СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Профильная организация уже направила регулятору свой отзыв на документ, отметил он.
«Были очень бурные дискуссии в совете СРО. Мы даже не смогли выработать консолидированную позицию, поэтому 18 страниц с уймой предложений ушли в ЦБ за нашими подписями от имени членов СРО», — признал Мехтиев.
Что предложил ЦБ
В консультационном докладе ЦБ наметил основные проблемы микрофинансовой отрасли. Это, во-первых, обременительные займы «до зарплаты» (Pay Day Loan, PDL) с высокой стоимостью кредита. По данным регулятора, сейчас 95% PDL-займов выдаются с полной стоимостью кредита (ПСК) 250% и более. Во-вторых, закрепление негативной практики переоформления займов в новые с включением в тело ссуды долга и процентов по предыдущим займам, что позволяет компаниям обходить регуляторные требования, а у граждан вырабатывает стойкую зависимость от займов, когда заемные средства используются на погашение старых ссуд. По данным ЦБ, сейчас до 33% займов по этим причинам переоформляются в новые. В-третьих, регулятор отмечает отсутствие доверия к микрофинансовой отрасли в целом из-за негативных практик и высокой стоимости ссуд в отдельных компаниях.
Чтобы победить эти проблемы, ЦБ предложил несколько мер. Так, он хочет сегментировать отрасль на три категории — компании предпринимательского финансирования (КПФ, будут ссуживать деньги только малому и среднему бизнесу), компании целевого финансирования (КЦФ, помимо бизнеса смогут работать с BNPL, POS и целевыми займами и ПСК не более 100%) и МФК (только им будет разрешено выдавать PDL-займы с ПСК свыше 100%). По задумке ЦБ, у этих компаний будут разные возможности по доступу к заемному финансированию и разные пруденциальные требования. В частности, для тех, кто выдает «займы до зарплаты», будут установлены требования к капиталу без привлеченных средств в размере 10 млн рублей, а с привлеченными — 200 млн рублей и повышенные резервы, дестимулирующие высокую ПСК. Для других категорий резервы будут накапливаться в соответствии с уровнем риска, а требования к капиталу будут менее строгими.
Кроме того, ЦБ предлагает ограничить количество одновременно действующих «займов до зарплаты» до одного займа до полного погашения, ввести период охлаждения для PDL до трех дней, снизить уровень максимальной переплаты по займу до 100% от тела долга и ввести запрет на новации без фактического движения денежных средств, а также дифференцировать ставки по займам для физлиц в зависимости от качества заемщика, чтобы не накладывать на них избыточную нагрузку. Наконец, Банк России планирует бороться с негативными практиками и мошенничеством в микрофинансах.
С чем не согласны МФО
По словам Мехтиева, сейчас отрасль «не понимает логику этих решений» ни в части доступа к финансированию и требования к капиталу, ни в части сегментирования рынка. Вместо этого для устранения обозначенных регулятором проблем могут быть действенными другие меры, настаивает глава СРО «МиР». Во-первых, это регуляторное равенство с банками. «Зачастую у компаний есть не только функция заимствования, они также предлагают различные сервисы, которые облагаются НДС. Кредитные организации освобождены от уплаты НДС. Это могло бы быть некоторой переменной, позволяющей некоторым компаниям отрасли снизить цену для клиентов, сделать ее более доступной за счет уравнивания нагрузки между рынком МФО и кредитными организациями в части НДС», — привел пример в ходе дискуссии предправления МФК «Рево Технологии» Тимофей Шагун. Также микрофинансовые организации должны применять при продаже дополнительных услуг контрольно-кассовую технику, а банки от этого освобождены, добавил он. По словам Мехтиева, регуляторного равенства с банками можно достичь, предоставив МФО право становиться финансовыми компаниями, которые будут работать по облегченной лицензии и представлять собой «среднее между банком и МФО».
Во-вторых, регулировать закредитованность заемщиков можно не через количественные ограничения выдач займов «до зарплаты» в одни руки, иначе это приведет отрасль и заемщиков к подстройке и поиску обходных путей, говорит Мехтиев. По данным исследования ГК «Финбридж», сейчас 75% средств заемщики расходуют на потребности первой необходимости, 63% респондентов обеспокоены тем, что будущие ограничения усложнят решение их жизненных вопросов, а половина не согласна с предложениями регулятора, так как они не соответствуют их финансовым привычкам. Так, 94% клиентов имеют более одного займа «до зарплаты», а 77% берут более одного займа в течение месяца, говорит директор «Финбридж» Леонид Корнилов. В числе предложений СРО «МиР» для решения проблемы закредитованности — не количественные запреты для заемщиков, а косвенные меры, влияющие на закредитованность. В частности, это запрет на выдачу любых кредитов при долговой нагрузке заемщика свыше 50%.
В-третьих, чтобы повысить доверие к отрасли и снизить уровень мошенничества, можно установить запрет на выдачу займов онлайн без биометрической идентификации клиента и обязать микрофинансистов передавать сведения в бюро кредитных историй в режиме реального времени, говорит Мехтиев. «Доклад ЦБ — это приглашение отрасли к разговору. Мы профессионалы, мы знаем, что нужно потребителю. Мы знаем, при каких условиях мы можем соблюдать макропруденциальные требования и выдавать займы тем, кто в них действительно нуждается», — заключил Мехтиев.
ЦБ подтвердил Forbes получение предложений от микрофинансистов. «Мы получили предложения от СРО “МиР”, а также ответы на поставленные в докладе вопросы и комментарии от других участников рынка. Обратная связь сейчас обрабатывается. Ориентировочно в конце октября мы планируем провести встречу с рынком для обсуждения полученных материалов и ответов на вопросы компаний», — сообщил представитель регулятора.
В то же время в ходе форума ЦБ напомнил микрофинансистам о недобросовестных практиках. По словам заместителя начальника управления надзора за микрофинансовым рынком департамента небанковского кредитования Банка России Дмитрия Ракуленко, ЦБ в ходе проверок выявляет у микрофинансистов улучшение прозрачности, но в то же время отмечает сохранение части негативных практик. Например, на сайтах МФО заемщики могут воспользоваться предустановленным калькулятором, который подгоняет сумму дохода заемщика под нужные срок и сумму займа. Также МФО не избавились от практики завышения платежеспособности клиентов, так называемых заемщиков-миллионеров. Наконец, по займам до 10 000 рублей некоторые компании в 2024 году не рассчитывали ПДН, при этом находясь на пороге соблюдения макропруденциальных лимитов.
Комитет по финансовому рынку Госдумы обсудит предложения микрофинансистов, заверил первый зампредседателя комитета Константин Бахирев в ходе форума. «Исходная точка всей аргументации ЦБ — это негативный имидж микрофинансовой отрасли. Первая проблема микрофинансовой отрасли — это высокие ставки. Вторая — это недостаточная борьба МФО с мошенническими практиками. Если мы решим эти проблемы, то тем самым проведем и социализацию», — утверждает Бахирев.
По его словам, депутаты будут настаивать на снижении ставок для клиентов, которые смогут раскрыть максимальную информацию о себе и о своих доходах для корректного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), а также внимательно изучат идеи борьбы МФО с мошенничеством и поддержат изменение закона о кредитных историях.