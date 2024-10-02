Микрофинансисты поспорили с ЦБ о будущем регулировании рынка

По словам Мехтиева, сейчас отрасль «не понимает логику этих решений» ни в части доступа к финансированию и требования к капиталу, ни в части сегментирования рынка. Вместо этого для устранения обозначенных регулятором проблем могут быть действенными другие меры, настаивает глава СРО «МиР». Во-первых, это регуляторное равенство с банками. «Зачастую у компаний есть не только функция заимствования, они также предлагают различные сервисы, которые облагаются НДС. Кредитные организации освобождены от уплаты НДС. Это могло бы быть некоторой переменной, позволяющей некоторым компаниям отрасли снизить цену для клиентов, сделать ее более доступной за счет уравнивания нагрузки между рынком МФО и кредитными организациями в части НДС», — привел пример в ходе дискуссии предправления МФК «Рево Технологии» Тимофей Шагун. Также микрофинансовые организации должны применять при продаже дополнительных услуг контрольно-кассовую технику, а банки от этого освобождены, добавил он. По словам Мехтиева, регуляторного равенства с банками можно достичь, предоставив МФО право становиться финансовыми компаниями, которые будут работать по облегченной лицензии и представлять собой «среднее между банком и МФО».