Каким будет курс рубля 3 октября 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал среду позитивно, демонстрируя умеренный рост. Индекс Мосбиржи подобрался к 2840 п., однако удержаться в плюсе не удалось. Во второй половине дня бенчмарк отошел ниже 2800 п. Восстановление рынка не получило развития несмотря на слабость рубля и рост нефтяных цен выше $75 за баррель Brent.
Динамика широкого рынка во многом зависит от вектора движения тяжеловесов, в особенности акций «Газпрома». А в них за последнее время заметно выросла волатильность на новостном фоне. Сегодня вслед за очередным импульсом роста в бумагах газовой компании последовал спад, следом вниз потянулись другие голубые фишки.
Внешний фон в отсутствие китайских бирж, закрытых из-за национальных праздников, остается достаточно ровным. На европейских и американских площадках динамика торгов была преимущественно слабо негативной. Согласно вышедшему сегодня отчету ADP, в сентябре в частном секторе США было создано 143 тыс. новых рабочих мест, что существенно выше прогнозных 124 тыс. и августовских 103 тыс. Полная картина прояснится в пятницу, когда выйдет отчет американского Минтруда за минувший месяц.
Завтра ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике, выйдут индексы экономической активности за сентябрь по еврозоне и США. Банк России в этот день огласит объемы операций с валютой в октябре. Headhunter проведет День инвестора. Четверг — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов INARCTICA и Займера за I полугодие 2024 г.
По нашим оценкам, 3 октября индекс Мосбиржи может преимущественно консолидироваться в районе 2800 п., при сохранении позитивной конъюнктуры возможны попытки пробиться к 2840−2850 п.
Прогноз до конца недели по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 13,2−13,5, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 93−95. Отчасти новая фаза рублевого ослабления связана с завершением налогового периода, базово же против нацвалюты работает изменение баланса между сокращающимся экспортом и восстанавливающимся импортом. Сейчас курс с временным лагом может транслировать резкий спад цен на нефть конца августа-начала сентября. Соответственно, то повышение нефтяных котировок, которое мы видим сейчас на фоне роста эскалации на Ближнем Востоке, отразится в качестве поддержки рубля через 4−6 недель. В четверг ЦБ огласит объемы операций с валютой в октябре. Вероятнее всего, чистые продажи валюты вырастут, что может вкупе с жесткостью ДКП стабилизировать положение российской валюты.
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