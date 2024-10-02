Каким будет курс рубля 3 октября 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца недели по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 13,2−13,5, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 93−95. Отчасти новая фаза рублевого ослабления связана с завершением налогового периода, базово же против нацвалюты работает изменение баланса между сокращающимся экспортом и восстанавливающимся импортом. Сейчас курс с временным лагом может транслировать резкий спад цен на нефть конца августа-начала сентября. Соответственно, то повышение нефтяных котировок, которое мы видим сейчас на фоне роста эскалации на Ближнем Востоке, отразится в качестве поддержки рубля через 4−6 недель. В четверг ЦБ огласит объемы операций с валютой в октябре. Вероятнее всего, чистые продажи валюты вырастут, что может вкупе с жесткостью ДКП стабилизировать положение российской валюты.