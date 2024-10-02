Комитет ГД одобрил законопроект об усилении госконтроля за оборотом драгоценных камней

Согласно законопроекту, правительство РФ наделяется полномочиями по определению перечня драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них с указанием кодов драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также порядка подтверждения соответствия драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. Федеральные исполнительные органы власти наделяются полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по введению требований к этой продукции, стандартизации правил и методов исследований и измерений.