Комитет ГД одобрил законопроект об усилении госконтроля за оборотом драгоценных камней

Предусмотренные законопроектом новшества призваны обеспечить надлежащий контроль в этой сфере и воспрепятствовать нелегальному обороту драгоценных камней, отмечал ранее Аксаков в Telegram-канале. Объемы ежегодного оборота бриллиантов на территории России составляют порядка 420 тыс. карат, при этом около 200 тыс. карат находятся на рынке нелегально, указал депутат. В настоящее время работы по сертификации драгоценных камней осуществляют частные геммологические лаборатории, при этом законодательно не установлены, в частности, критерии для осуществления этой деятельности, требования к наличию соответствующих специалистов и оборудования, пояснил он.
Согласно законопроекту, правительство РФ наделяется полномочиями по определению перечня драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них с указанием кодов драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также порядка подтверждения соответствия драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них. Федеральные исполнительные органы власти наделяются полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, по введению требований к этой продукции, стандартизации правил и методов исследований и измерений.
Функции по подтверждению соответствия драгоценных камней предлагается закрепить за тремя государственными лабораториями (судебно-экспертными учреждениями Минюста России, межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты лабораторных исследований и геммологической экспертизы, Гохраном России).
В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.