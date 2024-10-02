Как правильно отказаться от ненужной страховки в 2024 году

Заявление об отказе можно написать в свободной форме и передать в страховую компанию самостоятельно, отправить почтовым или электронным письмом. К заявлению нужно приложить копию паспорта, оригинал и копию договора, квитанцию об оплате, номер договора о страховании и банковские реквизиты для возврата. Договор будет расторгнут и страховка перестанет действовать в день, когда страховщик или кредитор получат ваше заявление. В течение 7−10 рабочих дней со дня получения письменного заявления деньги должны вернуть. Если страховка не начала действовать, вернут полную сумму полиса, если начала — вычтут часть за прошедшие дни действия страховки. А если страховой случай уже наступил, вы получите выплату по страховому случаю.