Инвесторов начали тестировать на понимание рисков сложных продуктов

Тестирование не потребуется в случаях дорогих страховок стоимостью от 1,4 миллиона рублей или более, а также для продуктов, при которых выкупная сумма при досрочном расторжении составит не менее 95% внесенных взносов. В таких ситуациях страховщик обязан уведомить клиента о том, что договор не является вкладом и проинформировать его о сроках отказа и расчетах выкупных сумм.