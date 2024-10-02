Инвесторов начали тестировать на понимание рисков сложных продуктов

Нововведение предусмотрено Федеральным законом от 04.08.2023 № 481-ФЗ, принятым Госдумой и вступившим в силу 1 октября. Информацию об этом опубликовал Банк России.
Согласно установленным базовым стандартам защиты прав потребителей, тестирование включает строго определенные правила и процедуры, а также формулировки вопросов для оценки знаний. Документ с полными инструкциями доступен на сайте Центробанка.
В случае положительного результата теста клиент сможет заключить договор. Если тест не будет пройден успешно, его разрешат пересдать через три дня. При этом, если выяснится, что договор оформили без предварительного тестирования, клиент имеет право отказаться, получить полную компенсацию уплаченной страховой премии и возместить расходы, связанные с заключением договора.
Тестирование не потребуется в случаях дорогих страховок стоимостью от 1,4 миллиона рублей или более, а также для продуктов, при которых выкупная сумма при досрочном расторжении составит не менее 95% внесенных взносов. В таких ситуациях страховщик обязан уведомить клиента о том, что договор не является вкладом и проинформировать его о сроках отказа и расчетах выкупных сумм.
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