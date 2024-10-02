Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость уменьшились на 22% за год

Значительная часть инвестиций, 36%, была направлена на приобретение площадок под жилье. На втором месте по объемам вложений оказались офисные помещения с долей в 27%. Далее следуют склады с 22%, торговая недвижимость — 9% и гостиницы — 3%.
Эксперты IBC Real Estate склонны считать, что больше всего на падение спроса повлияли высокие ставки по кредитам, но есть и другие факторы.
Они связывают сокращение инвестиций с увеличением стоимости кредитов, которые традиционно играют ключевую роль в сделках по приобретению недвижимости. Также на снижение объема инвестиций повлиял уход ряда иностранных компаний из России в последние два года, что привело к распродаже их активов, отмечают аналитики.
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