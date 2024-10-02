Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость уменьшились на 22% за год

Они связывают сокращение инвестиций с увеличением стоимости кредитов, которые традиционно играют ключевую роль в сделках по приобретению недвижимости. Также на снижение объема инвестиций повлиял уход ряда иностранных компаний из России в последние два года, что привело к распродаже их активов, отмечают аналитики.