Иностранным — заимствования: РФ выдаст другим государствам кредитов на 1,6 трлн рублей

В ближайшую трехлетку Россия выдаст другим странам 1,6 трлн рублей кредитов, следует из проекта бюджета на 2025−2027 годы («Известия» его изучили). Речь о долгосрочных инвестициях в экономику стран-партнеров, совместных инфраструктурных проектах, а также о ссудах на закупку отечественной продукции. При этом прогноз по возврату займов повышен втрое — до 166 млрд только за 2025-й. Это может быть связано с наступлением сроков погашения более старых заимствований и частичным урегулированием проблем с трансграничными переводами. Такие кредиты укрепляют позиции нашей страны на мировой арене и обеспечивают длительные поступления в казну. Кто больше всех должен России и какие проекты запускают с помощью денег РФ — в материале «Известий».