Импортеры вейпов пожаловались на миллиардные доначисления акцизов

В пресс-службе Минфина вопросы по доначислению акцизов за одноразовые электронные сигареты перенаправили в ФТС. Там, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли сумму доначислений в 5 млрд руб., отметив лишь, что исчисление и уплата акцизов осуществляются в соответствии с Налоговым кодексом. До 1 марта 2023 года в числе подакцизных товаров признавались и ЭСДН, и жидкости для них. Затем устройства были исключены из этого перечня, напомнили в ФТС.