Эксперты объяснили, зачем МВФ собирается в Россию

«Россия — страна-член МВФ, она находится на 11-м месте по номинальному ВВП в мире, на 4-м месте по паритету покупательной способности (ППС) по данным Всемирного банка и на 6-м по ППС — по данным МВФ. МВФ — это важный институт в мировой экономике, и сотрудничество МВФ и России важно с точки зрения ее значимости для международных связей и доверия со стороны инвесторов», — пояснила она.