Эксперты объяснили, зачем МВФ собирается в Россию

МВФ планировал впервые с начала военной операции на Украине провести ежегодный обзор экономики России согласно обязательствам фонда и его членов, пояснила эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Страны Балтии и Скандинавии, а также Бельгия, Франция и Польша осудили намерение МВФ возобновить консультации с Россией. Встречи были отложены на неопределенный срок — в МВФ это объяснили «технической неготовностью».
«Россия — страна-член МВФ, она находится на 11-м месте по номинальному ВВП в мире, на 4-м месте по паритету покупательной способности (ППС) по данным Всемирного банка и на 6-м по ППС — по данным МВФ. МВФ — это важный институт в мировой экономике, и сотрудничество МВФ и России важно с точки зрения ее значимости для международных связей и доверия со стороны инвесторов», — пояснила она.
Как рассказала экономист, с 2022 года консультации были приостановлены — формально из-за высокой неопределенности — но сейчас МВФ отмечает, что экономическая ситуация в России «стабилизировалась» и позволяет проводить консультации с должностными лицами по вопросам экономического развития, макроэкономических перспектив, бюджетной и денежно-кредитной политики.
Зачем МВФ стремится в Москву
По мнению д.э.н., профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаила Гордиенко, проявленная инициатива МВФ на возобновление сотрудничества с РФ свидетельствует о том, что:
- недружественные страны признали адаптацию российской экономики к сложившимся условиям, нивелирование большинства санкций, их ничтожность;
- попытки изоляции экономики России приводят как к глобальной, так и локальной финансово-экономической дестабилизации;
- недружественные страны не определились, не пришли к общему решению по уровню изоляции экономики России, от введения которой страдают сами, часто даже в большей мере.
«Все это стимулирует Запад вести диалог с Россией по нормализации отношений», — полагает экономист.
Кредиты или участие?
Россия, как и остальные страны-члены фонда, делает взносы в фонд в соответствии с долей своего участия (квотой), а в сложные периоды может получать поддержку МВФ согласно уставу и обязательствам фонда. От размера квоты зависит количество «голосов» при принятии решений и кредитный лимит.
Россия стала членом фонда с мая 1992 года. Российская доля взносов в фонде в 2022 году была около 2,7% или 1,5 трлн рублей в пересчете, доля голосов РФ в фонде для принятия решений — около 2,4% от общего числа голосов в фонде. Это девятое место после семерки индустриальных стран, КНР и Саудовской Аравии. США доминируют в фонде (около 17% голосов).
С 1992 года Россия в общей сложности восемь раз воспользовалась кредитами МВФ на общую сумму около 22 млрд долларов, по данным МИД РФ. В январе 2005 года Россия погасила весь долг и после этого около 15 лет обходилась без кредитов фонда.
В последний раз в 2021 году Россия получила 18 млрд долларов от МВФ в рамках антикризисной помощи, которая выдавалась для всех стран-участников фонда после пандемии. «Россия вряд ли в ближайшее время получит или сможет использовать какие-либо средства от МВФ — т.к. с октября 2022 года представителям США в МВФ было дано указание выступать против какой-либо помощи России или Белоруссии», — напомнила Ксения Бондаренко.
Остаётся возможность участия. От России в Совет управляющих МВФ входят Алексей Силуанов и Эльвира Набиуллина. А 25 сентября глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил внести кандидатуру бывшего первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в МВФ, который занимал с 1990-х годов Алексей Можин. «Для России важно высказывать свою позицию и иметь право голоса в МВФ», — пояснила эксперт.
Ксения Бондаренко отметила еще один значимый момент участия в фонде — членство в МВФ важно с точки зрения понимания текущих тенденций развития мировой финансовой системы, архитектура которой сейчас медленно претерпевает изменения.
Летом 2023 года правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда. «Никакие двери закрывать не нужно. Россия — слишком большая страна, чтобы что-либо смогло ее “закрыть” от мировой экономики», — считает Ксения Бондаренко.
Владимир Григорьев, к.э.н., доцент экономического факультета РУДН также считает, что в настоящее время России нецелесообразно выходить из МВФ. И дело не в кредитах, против возможного предоставления которых высказалась министр финансов США Джанет Йеллен. В январе 2025 года исполнится 20 лет, как Россия погасила остаток долга перед МВФ, а брать кредиты перестала ещё раньше, после кризиса 1998 года.
Россия — часть финансовой системы
МВФ остается главной международной площадкой, на которой обсуждаются проблемы глобальных финансов, поэтому целесообразно продолжать сотрудничество с МВФ, считает Владимир Григорьев.
«Конечно, ключевую роль в деятельности Фонда играют страны коллективного Запада (более 60% голосов), но и почти все дружественные России страны активно участвуют в его работе. И, следовательно, есть возможности, хоть и небольшого, но все-таки влияния на мировые финансы», — считает экономист.
Кроме того, по его мнению, участие в деятельности фонда открывает его членам доступ к огромному объему международной экономической информации и статистики.
«И, наконец, мир сейчас меняется и сложно сказать, как изменится МВФ. Но если изменения будут в нашу пользу, то лучше быть в нем, а не вне его. Выйти из Фонда мы всегда сумеем. Но сейчас это не принесет никаких преимуществ, а вот создать дополнительные проблемы вполне может», — подчеркнул Владимир Григорьев.
Михаил Гордиенко также видит позитивные моменты в сотрудничестве с МВФ. По его мнению, это необходимо для поддержки международного статуса России, поскольку страна остается членом фонда с 1992 года и свое членство не прерывала, и это сохраняет гипотетические возможности дипломатических контактов по финансово-экономической линии. Кроме того, сотрудничество позволит подтвердить экономическую легитимность и устойчивость, возможность обменом накопленными практиками в части макроэкономической стабилизации в условиях беспрецедентных санкций с дружественными странами.
«Присутствие организации в России даст ей доступ к объективной экономической информации, консультациям и оценкам состояния экономики изнутри», — отметил Михаила Гордиенко. Но, по его мнению, статус МВФ и архитектура современной глобальной финансово-экономической системы может не сохраниться, поскольку возникают альтернативные региональные экономические блоки и финансовые механизмы. Это БРИКС, а также локальные инициативы России по развитию макрорегиона с альтернативными современными платежными инструментами.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».