Эксперт разъяснил правила наследования без завещания

«Четвертая очередь: прабабушки и прадедушки; пятая очередь: двоюродные бабушки или дедушки, двоюродные внуки и внучки; шестая очередь: двоюродные дяди и тети, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные правнуки и правнучки; седьмая очередь: отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Право на наследство они получают только в случае, если больше никто из родственников не может его получить», — заключил Константин Пахомов.