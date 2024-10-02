Эксперт разъяснил правила наследования без завещания

Далее следуют братья и сестры, дедушки и бабушки, племянники и племянницы. В третью очередь входят дяди и тети, а также двоюродные браться и сестры.
«Четвертая очередь: прабабушки и прадедушки; пятая очередь: двоюродные бабушки или дедушки, двоюродные внуки и внучки; шестая очередь: двоюродные дяди и тети, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные правнуки и правнучки; седьмая очередь: отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Право на наследство они получают только в случае, если больше никто из родственников не может его получить», — заключил Константин Пахомов.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов отметил, что пожилые россияне вправе дарить или завещать свою недвижимость. Он выделил, что ключевым различием между договором дарения и завещанием является момент перехода права собственности. Гаврилов подчеркнул, что нужно учитывать права близких родственников завещателя, таких как пенсионеры, несовершеннолетние дети и инвалиды, которые получают долю наследства независимо от завещательных пожеланий.
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