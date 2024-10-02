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Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома»

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM). Это произошло на первом заседании нового состава совета, сообщила пресс-служба «Ростелекома».

Источник: РИА "Новости"

Также на собрании сформировали четыре комитета совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Совет директоров был избран на годовом собрании акционеров 16 сентября. Предыдущий состав совета с 2015 года возглавлял спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.

Как ранее писал «Ъ», на 11 мест в совете директоров «Ростелекома» были выдвинуты в сентябре 11 кандидатов, включая главу Минцифры Максута Шадаева, главу ВТБ Андрея Костина и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Дмитрий Медведев в 2000—2001 и 2002−2008 годах занимал пост председателя совета директоров «Газпрома», который покинул после избрания на пост президента РФ. С тех пор в советы директоров госкомпаний он не входил. Пост зампреда в Совете безопасности Медведев занимает с 2020 года.