Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома»

Дмитрий Медведев в 2000—2001 и 2002−2008 годах занимал пост председателя совета директоров «Газпрома», который покинул после избрания на пост президента РФ. С тех пор в советы директоров госкомпаний он не входил. Пост зампреда в Совете безопасности Медведев занимает с 2020 года.