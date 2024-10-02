Чайные церемонии: в России могут изменить допустимые нормы пестицидов в напитке

— Но основная проблема в том, что они в РФ не зарегистрированы и не нормированы, а соответственно, запрещены. То есть речь идет не об опасности или безопасности таких веществ, а о элементарном внесении их в законодательную базу нашей страны и регламентации их применения. Сейчас у нас есть надежда, что Роспотребнадзор оперативно внесет изменения и мы быстро эти нормы гармонизируем, так что они будут соответствовать международным стандартам, — пояснил представитель бизнеса.