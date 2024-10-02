ЦБ упростил участие негосударственных пенсионных фондов в IPO

Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей. В то же время доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.
Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.
«Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке», — считает регулятор.