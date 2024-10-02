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ЦБ упростил участие негосударственных пенсионных фондов в IPO

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступает в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.

Источник: РИА "Новости"

Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей. В то же время доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.

Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.

«Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке», — считает регулятор.