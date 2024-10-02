Последний раз курс доллара поднимался выше 94 ₽ почти пять месяцев назад — 16 апреля. Тогда доллар подорожал на 67 коп. — до 94,42 ₽, превысив планку 94 ₽ впервые с 30 октября 2023 года. ЦБ начал устанавливать курсы доллара и евро 13 июня — после того, как США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
ЦБ поднял курс доллара выше 94 рублей
Центральный банк России установил курс доллара США на завтра, 3 октября, на уровне 94,5 ₽/$, курс евро — 104,45 ₽/€, юаня — 13,39 ₽, следует из информации на сайте ЦБ. Таким образом, курс доллара вырос на 1,15 ₽, евро — на 79,79 коп., юаня — на 19,55 коп.