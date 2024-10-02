ЦБ не продавал валюту с расчетами 1 октября

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 30 сентября составила 0,2 млрд рублей.
Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте «юань — рубль». Они проводятся в период с 6 сентября 2024 года по 4 октября 2024 года.
Ежедневный объем операций в 2024 году определяется исходя из анонсируемых Минфином РФ на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину нескольких операций.