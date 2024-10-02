Более 40% компаний ТЭК используют технологии ИИ

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 2 октября. /ТАСС/. Более 40% компаний топливно-энергетического комплекса России уже используют технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев в рамках форума Digital Innopolis Days.
«На данный момент топливно-энергетический комплекс — порядка 41% компаний уже используют в той или иной мере технологии искусственного интеллекта. В ближайшие три года еще 18% компаний будут внедрять определенные решения в своих процессах», — сказал Шереметцев.
По его словам, основным направлением внедрения ИИ является финансово-хозяйственная деятельность, в том числе различные системы помощи, чат-боты, ИИ для чтения документов
«Топливно-энергетический комплекс занимает среди 14 отраслей российской экономики третье место по использованию искусственного интеллекта. Впереди нас банки и связь», — сказал Шереметцев.