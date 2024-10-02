Аналитик раскрыл, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей

Действительно, финансовые власти ожидают ослабления рубля, но вовсе не такими темпами. По оценке Минэкономразвития, доллар будет стоить 100 рублей лишь в июле 2026 года. Чрезмерно слабый рубль ускорил бы инфляцию, которую Центробанк как раз стремится обуздать с помощью жесткой денежно-кредитной политики.
Калманович напомнил, что подобные прогнозы нередко носят спекулятивный характер. Кроме того, многое определяет горизонт прогнозирования.
«Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар гораздо выше, чем если берем отсечку до конца года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40−50%, а какие-то единицы процентов», — заключил он.