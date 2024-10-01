Юникредит Банк остановит начисление процентов по накопительному счету с ноября

Юникредит Банк с ноября остановит начисление процентов по накопительному счету «Клик», говорится в пресс-релизе кредитной организации. Проценты, которые были начислены до 31 октября включительно, банк выплатит клиентам согласно действующим ставкам, говорится в сообщении.
В сентябре банк анонсировал понижение процентных ставок по счету «Клик». Так, с октября для клиентов-держателей активированных и незаблокированных основных дебетовых карт EXTRA, PRIME, World Elite Mastercard и Mir Supreme Private Banking в рублях процентная ставка на остаток от 1000 до 750 000 рублей составляет 3% годовых, от 750 000 до 1,5 млн рублей — 5% годовых, от 1,5 млн до 4 млн рублей — 6% годовых, от 4 млн до 200 млн рублей — 3% годовых. Для всех клиентов по счету «Клик» ставки составляют: от 1000 до 750 000 рублей — 3% годовых, от 750 000 до 1,5 млн рублей — 5% годовых. Среди других продуктов из раздела сбережений банка остался единственный депозит — «Вклад PRIME» под 2% годовых в рублях.
В апреле два источника Reuters рассказывали, что ЕЦБ решил потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в России. Агентство писало о требованиях, аналогичных тем, о которых ранее предупреждал Raiffeisen Bank International (RBI). В апреле европейский регулятор потребовал от RBI сократить к 2026 году кредиты клиентам банка в России до 65% по сравнению с III кварталом 2023 года, как и международные платежи, поступающие из страны.
В начале июля UniCredit обратился в Европейский суд общей юрисдикции и попросил оценить законность некоторых пунктов решения ЕЦБ. Кредитная организация тогда заявила, что она согласна с позицией регулятора относительно необходимости сокращения российского бизнеса, однако у банка есть опасения по поводу условий сокращения. Глава итальянского банка Андреа Орчел в начале июня говорил, что шансы ухода UniCredit из России малы, так как кредитная организация не собирается продавать свои российские активы «фаворитам Кремля» за бесценок.
В 2024 году Юникредит Банк занял пятое место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes, активы банка оценивались в 1,1 трлн рублей. Чистая прибыль российского бизнеса UniCredit в первом квартале 2024 года увеличилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и достигла €213 млн, следует из отчета группы (в первом квартале 2023 года, для сравнения, она составляла €99 млн). Чистая прибыль кредитной организации по итогам 2023 года составила €665 млн.
В июле UniCredit представила презентацию, в которой раскрыла планы по сокращению бизнеса в России. Согласно этим планам, трансграничная экспозиция банка в 2025 году должна сократиться почти до нуля, международные расчеты в валютах — до уровня менее €8,5 млрд, кредиты за вычетом резервов — менее €1 млрд, а вклады — менее €2 млрд.