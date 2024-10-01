Юникредит Банк остановит начисление процентов по накопительному счету с ноября

В сентябре банк анонсировал понижение процентных ставок по счету «Клик». Так, с октября для клиентов-держателей активированных и незаблокированных основных дебетовых карт EXTRA, PRIME, World Elite Mastercard и Mir Supreme Private Banking в рублях процентная ставка на остаток от 1000 до 750 000 рублей составляет 3% годовых, от 750 000 до 1,5 млн рублей — 5% годовых, от 1,5 млн до 4 млн рублей — 6% годовых, от 4 млн до 200 млн рублей — 3% годовых. Для всех клиентов по счету «Клик» ставки составляют: от 1000 до 750 000 рублей — 3% годовых, от 750 000 до 1,5 млн рублей — 5% годовых. Среди других продуктов из раздела сбережений банка остался единственный депозит — «Вклад PRIME» под 2% годовых в рублях.