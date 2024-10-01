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Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea, некогда одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, инициировала два арбитражных разбирательства против РФ для защиты своих прав на российские активы. Об этом говорится в сообщении компании.

Источник: AP 2023

«В рамках рассмотрения исков, связанных с экспроприацией российских активов, Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против Российской Федерации для защиты своей правовой позиции и интересов своих акционеров. Причиной этого разбирательства является нарушение Российской Федерацией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и Энергетической хартии», — заявили в компании.

После закрытия в начале сентября сделки по передаче британской Harbour Energy своего нефтегазового бизнеса без участия РФ Wintershall Dea изменила свою организационно-правовую форму с акционерного общества (Aktiengesellschaft) на общество с ограниченной ответственностью (GmbH). Основными задачами германской компании теперь станут разбирательства по статусу российских активов, продажа оставшихся предприятий, реструктуризация и, в конечном счете, закрытие штаб-квартир в Касселе и Гамбурге.