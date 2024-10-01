Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ

После закрытия в начале сентября сделки по передаче британской Harbour Energy своего нефтегазового бизнеса без участия РФ Wintershall Dea изменила свою организационно-правовую форму с акционерного общества (Aktiengesellschaft) на общество с ограниченной ответственностью (GmbH). Основными задачами германской компании теперь станут разбирательства по статусу российских активов, продажа оставшихся предприятий, реструктуризация и, в конечном счете, закрытие штаб-квартир в Касселе и Гамбурге.