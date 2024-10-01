Встреча министров энергетики стран БРИКС прошла в Москве

«Мир находится на выборе пути, по которому будет развиваться энергопереход, поэтому очень важно выработать единую позицию. Сегодня все участники БРИКС утвердили итоговое коммюнике, в котором заложены основные принципы этого энергоперехода. Страны БРИКС — крупнейший в мире производитель и потребитель энергии. От того, как мы видим развитие энергоперехода, во многом будет зависеть, как он будет происходить. Отдельно хочу отметить, что сегодня Министры энергетики стран БРИКС утвердили и нашу миссию: энергия жизни сейчас и в будущем. Энергетика оказывает влияние на каждого человека в мире, в энергетической сфере заняты миллионы людей. И все, кто работает в области энергетики, должны чётко понимать нашу цель», — сказал Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.