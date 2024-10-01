Встреча министров энергетики стран БРИКС прошла в Москве

ТАСС, 01 октября. В Москве 26 сентября в рамках ежегодного Международного форума «Российская энергетическая неделя» прошла 9-я встреча министров энергетики стран БРИКС.
На открытии мероприятия Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев отметил, что страны БРИКС играют важнейшую роль в мировой энергетической повестке, занимая лидирующие позиции как в сфере традиционной энергетики, так и в области возобновляемых источников энергии. Так, по его словам, страны объединения добывают и потребляют ¾ мирового объёма угля, а также порядка 40% мирового объёма природного газа. Кроме того, с расширением объединения в 2024 году возросла роль БРИКС на мировом рынке нефти: более 40% мировой добычи нефти, а также около 40% мирового потребления нефтепродуктов приходится на страны объединения.
«С учётом значимой роли стран БРИКС на глобальном энергетическом рынке очевидно, что мы заинтересованы в стабильном развитии мировой энергетики, свободном движении капитала, технологий и глобальной энергетической безопасности», — подчеркнул глава российского энергетического ведомства.
Министр также уделил внимание вопросам усиления взаимосвязи между энергетической и климатической повесткой. По его словам, климатические цели и задачи не должны препятствовать экономическому развитию стран.
«Каждая страна при выборе пути энергетического перехода должна ориентироваться исключительно на национальные приоритеты», — заявил глава Минэнерго.
Министр подчеркнул, что объединение БРИКС должно наращивать своё влияние на мировой арене, продолжать координировать общие усилия по продвижению справедливого, равноправного и деполитизированного энергетического сотрудничества. Он отметил важность выработки в перспективе единой энергетической стратегии БРИКС.
«Мир находится на выборе пути, по которому будет развиваться энергопереход, поэтому очень важно выработать единую позицию. Сегодня все участники БРИКС утвердили итоговое коммюнике, в котором заложены основные принципы этого энергоперехода. Страны БРИКС — крупнейший в мире производитель и потребитель энергии. От того, как мы видим развитие энергоперехода, во многом будет зависеть, как он будет происходить. Отдельно хочу отметить, что сегодня Министры энергетики стран БРИКС утвердили и нашу миссию: энергия жизни сейчас и в будущем. Энергетика оказывает влияние на каждого человека в мире, в энергетической сфере заняты миллионы людей. И все, кто работает в области энергетики, должны чётко понимать нашу цель», — сказал Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
В завершение выступления Министр отметил, что все страны-участницы БРИКС объединяет общий подход, основанный на принципах справедливости. По его словам, ключевая задача энергетического сотрудничества в рамках объединения заключается в том, чтобы направить использование энергоресурсов на благо человечества.
«Стратегическое значение сотрудничества стран БРИКС в энергетической сфере трудно переоценить. В условиях изменяющегося мира, когда глобальные вызовы требуют согласованных и ответственных действий, диалог и развитие кооперации по энергетической повестке становятся ключевыми факторами успеха. Достигнутые договоренности являются важным шагом в обеспечении суверенитета и энергетической безопасности, создают фундамент для сотрудничества в решении глобальных задач по сохранению мирового энергетического баланса», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков.
ТАСС — информационный партнер.
Возрастное ограничение — 12+