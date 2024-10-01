Власти заложили в бюджет около 375 млрд руб. дивидендов от «Сбера»

В 2025 году доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах организаций или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, составят 786,4 млрд руб., говорится в пояснительной записке. Как уточняется в примечаниях, эта сумма приводится с учетом дивидендов от Сбербанка. При этом сумма поступлений по этой же статье доходов в пользу Росимущества и ряда других ведомств в 2025 году составит 411,4 млрд руб., указано в приложении к бюджету. Разница между этими значениями — 375 млрд руб. — приходится на дивиденды Сбербанка, так как они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), которому с 2020 года принадлежит контрольный пакет акций банка.