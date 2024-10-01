В России призвали готовиться к ключевой ставке в 21 процент

В настоящее время она составляет 19 процентов, но ЦБ по итогам предыдущего заседания совета директоров дал сигнал на новое повышение уже в октябре в связи с сохранением проинфляционных факторов. С момента, когда главой Банка России стала Эльвира Набиуллина, регулятор ни разу не пошел против такого сигнала.