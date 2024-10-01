В России приготовились к снижению выпуска вагонов

Выпуск вагонов в 2024 году вырастет относительно прошлого года, но в дальнейшем он серьезно упадет, так что в период до 2030 года некоторый рост будет возможен только при самой благоприятной конъюнктуре. Об этом со ссылкой на прогноз Rollingstock Agency (RSA) пишет «Коммерсантъ».