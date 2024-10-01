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В РФ открыли общий доступ к сервису «Знай своего клиента»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России 1 октября 2024 года открывает для всех сервис, который позволяет по запросу получить справочную информацию об уровне риска индивидуального предпринимателя (ИП) или юрлица на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК). Это дает возможность снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями, говорится в сообщении ЦБ РФ. Ранее данные были доступны только кредитным организациям.

Источник: Freepik

«Проверить добросовестность бизнеса на платформе “Знай своего клиента” можно будет с 1 октября 2024 года. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями», — отмечается в сообщении.

Согласно материалам, чтобы узнать уровень риска юрлица или ИП, пользователь должен будет указать ИНН юрлица (ИП), информацию об инициаторе запроса, цель запроса (по желанию) и защитный код. Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.

Регулятор напоминает, если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать лишь те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по антиотмывочному законодательству. «Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную», — отмечают в ЦБ.

Платформа ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы риска: низкий, средний и высокий. Сейчас 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства.