В РФ открыли общий доступ к сервису «Знай своего клиента»

«Проверить добросовестность бизнеса на платформе “Знай своего клиента” можно будет с 1 октября 2024 года. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями», — отмечается в сообщении.
Согласно материалам, чтобы узнать уровень риска юрлица или ИП, пользователь должен будет указать ИНН юрлица (ИП), информацию об инициаторе запроса, цель запроса (по желанию) и защитный код. Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.
Регулятор напоминает, если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать лишь те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по антиотмывочному законодательству. «Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную», — отмечают в ЦБ.
Платформа ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы риска: низкий, средний и высокий. Сейчас 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства.