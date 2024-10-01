В РФ открыли общий доступ к сервису «Знай своего клиента»

Регулятор напоминает, если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать лишь те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по антиотмывочному законодательству. «Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную», — отмечают в ЦБ.