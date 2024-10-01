В Госдуме ожидают индексацию пенсий с 1 января 2025 года

«Мы сейчас как раз ждём такого решения. Конечно, было бы замечательно, если была бы возможность сразу на максимальные значения повысить. Оно должно быть принято. Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше. Это было бы выгоднее в конечном итоге для пенсионеров, если такое решение будет принято», — считает парламентарий.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России в 2025 году индексация пенсий может пройти уже 1 января. При этом пенсии могут поднять на 7,3%.