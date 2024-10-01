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В Госдуме ожидают индексацию пенсий с 1 января 2025 года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала RT о преимуществах индексации пенсий с 1 января 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас как раз ждём такого решения. Конечно, было бы замечательно, если была бы возможность сразу на максимальные значения повысить. Оно должно быть принято. Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше. Это было бы выгоднее в конечном итоге для пенсионеров, если такое решение будет принято», — считает парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России в 2025 году индексация пенсий может пройти уже 1 января. При этом пенсии могут поднять на 7,3%.