Улететь в лето: из России запускают новые прямые рейсы на зарубежные пляжные курорты

Благодаря изобилию рейсов курортный остров Хайнань, который часто называют «китайскими Гавайями», стал едва ли не новой Турцией. Да, лететь дольше, но цены на отдых теперь вполне сопоставимы. Туроператоры предлагают разные варианты: можно весь отпуск провести на южных пляжах, или пару дней развлекаться в столичном Хайкоу и греться в термальных источник, а уже потом отправиться на юг (между Саньей и Хайкоу ходят скоростные поезда, дорога занимает около 2 часов). Пляжи в районе Саньи все же лучше и живописнее, признают эксперты. Хотя на севере они тоже есть.