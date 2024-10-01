Улететь в лето: из России запускают новые прямые рейсы на зарубежные пляжные курорты

Чем настойчивее стучит в окно дождь, тем сильнее желание немедленно собрать чемодан и улететь в тёплые края. И возможностей для этого у российских туристов становится все больше. Осенью-2024 авиакомпании запускают новые прямые рейсы сразу в несколько стран, где погода вполне себе пляжная.
Бали
«Аэрофлот» с 17 сентября летает из Москвы на индонезийский остров Бали. Трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, на огромных лайнерах A350. Бали давно любим нашими отпускниками — за океанские пляжи, тропический климат, живописные рисовые поля, террасами спускающиеся с зелёных холмов, удивительной красоты индуистские храмы, дружелюбие местных жителей и пряную экзотичность азиатской кухни.
Сколько лететь: 12,5 часов.
Цена вопроса: от 99 тысяч рублей на человека за полет туда-обратно в конце октября-начале ноября (безбагажный тариф). Но если покупать пакетный тур с перелётом тем же самым рейсом «Аэрофлота», то весь отпуск обойдется как один авиабилет — цены на туры начинаются от 200 тысяч рублей на двоих на неделю, с проживанием в отеле 3* с завтраками. В 5-звездочном отеле — от 270 тысяч рублей на двоих.
Виза: по прилету в аэропорту, около $35.
Хайкоу
Новинка условная, но важная. Условная — потому что «Аэрофлот» летает на китайский остров Хайнань из Москвы ещё с декабря прошлого года. В город Санья на юге острова. Рейсы выполняются почти ежедневно (6 раз в неделю) на лайнерах A330−300. Национальный перевозчик добавил в свое расписание рейсы на Хайнань также из Красноярска, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга и Хабаровска.
А с 26 августа прямые рейсы из Москвы на Хайнань открыла ещё и китайская авиакомпания Hainan Airlines. Но не в Санью, а в город Хайкоу на севере острова. Летают трижды в неделю из Шереметьево на самолётах A330−300.
Благодаря изобилию рейсов курортный остров Хайнань, который часто называют «китайскими Гавайями», стал едва ли не новой Турцией. Да, лететь дольше, но цены на отдых теперь вполне сопоставимы. Туроператоры предлагают разные варианты: можно весь отпуск провести на южных пляжах, или пару дней развлекаться в столичном Хайкоу и греться в термальных источник, а уже потом отправиться на юг (между Саньей и Хайкоу ходят скоростные поезда, дорога занимает около 2 часов). Пляжи в районе Саньи все же лучше и живописнее, признают эксперты. Хотя на севере они тоже есть.
Сколько лететь: 10 часов.
Цена вопроса: билет в Хайкоу и обратно в середине октября — от 82 тысяч рублей на человека (с багажом). И опять же привлекательнее выглядят цены на пакетный отдых. Тур на неделю — от 110 тысяч рублей на двоих, с проживанием в отеле 4* с завтраками и перелётом.
Виза: не нужна на срок до 30 дней. Но! Без визы на остров могут попасть только туристы, которые прибывают прямыми рейсами из-за границы материкового Китая. Если лететь с пересадкой, например, в Пекине, необходимо оформлять визу КНР. Поэтому в случае с Хайнанем запуск прямых авиарейсов особенно удобен для путешественников.
Хайнань, который часто называют «китайскими Гавайями», стал едва ли не новой Турцией GLOBAL LOOK PRESS.
Рас-аль-хайма
В Рас-аль-Хайму — один из семи эмиратов ОАЭ — из московского аэропорта Домодедово с 6 октября дважды в неделю на лайнерах А321 будет летать авиакомпания «Уральские авиалинии». Чартерные рейсы она выполняет по заказу туроператора FUN&SUN.
Рас-аль-Хайма популярна у российских туристов, на втором месте после Дубая среди всех эмиратов ОАЭ. На ее долю приходится около 30% вояжей в Эмираты.
— В прошлом году в Рас-аль-Хайме отдохнули почти 200 тысяч туристов из России. С прямыми рейсами, надеемся, будет больше. Для нас российский рынок — номер один, — рассказал KP.RU Иад Расбей, вице-президент Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма.
Чем отличается Рас-аль-Хайма от Дубая? Почти все отели (а их здесь более пятидесяти) расположены на первой линии, прямо у песчаных пляжей, и работают по любимой нашими отпускниками системе «Все включено». Эмират граничит с Оманом, и туда можно съездить на день, побывав за один отпуск в двух странах. А ещё здесь расположена самая высокая гора ОАЭ Джебель Джейс и самый длинный в мире зиплайн.
С 27 декабря полёты из Москвы в Рас-аль-Хайму откроет ещё и перевозчик из ОАЭ Air Arabiа. Лететь планируют трижды в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям, на воздушных судах Airbus A320.
Сколько лететь: 5 часов.
Цена вопроса: рейсы «Уральских авиалиний» чартерные, в открытой продаже билетов нет, только в составе пакетных туров. Неделя отдыха в октябре вместе с перелётом стоит от 165 тысяч рублей на двоих с проживанием в отеле 4−5* и завтраками. Билет на регулярные рейсы Air Arabiа — от 36 тысяч рублей туда-обратно (без багажа).
Виза: нет.
Фукуок
В октябре из России появятся ещё и прямые рейсы на курортный остров Фукуок во Вьетнаме. Они стартуют с 25 октября и планируются раз в неделю по пятницам, обратно — по субботам.
Впрочем, есть нюансы. Рейсы авиакомпании «Ираэро» заявлены только из Иркутска, так что жителям Европейской части России сначала надо будет добраться туда. Кроме того, полёты на самолётах SSJ-100 («Сухой Суперджет») будут выполняться с технической посадкой в Ханое либо в китайском Наньчане, что делает перелет длиннее.
Возможно, москвичами и жителям соседних регионов проще долететь на Фукуок со стыковками? Сравнили. Самые дешёвые билеты — с двумя пересадками, в Бангкоке и одном из аэропортов Китая (Чэнду, Пекине, Хайкоу), стоят от 72 тысяч рублей (и это с багажом, кстати), время в пути — 24 — 38 часов.
В общем, по стоимости оба варианта сравнимы. И, увы, не особо бюджетны и не быстры.
«Ираэро» с октября будет летать из Иркутска ещё на один вьетнамский курорт, Нячанг. Эти рейсы были и в прошлом сезоне, на лето их приостановили. Из Москвы прямые рейсы во Вьетнам есть только у «Аэрофлот» в Хошимин. Безвизовый Вьетнам вполне мог бы стать одним из самых популярных пляжных курортов у россиян, если бы туда было больше рейсов, уверены эксперты туристического бизнеса.
В октябре из России появятся ещё и прямые рейсы на курортный остров Фукуок GLOBAL LOOK PRESS.
Сколько лететь: 8,5 часов.
Цена вопроса: от 74 тысяч рублей за билет туда-обратно (без багажа).
Виза: нет.
Планы
Ждём полётов в Малайзию и на Занзибар.
В ближайших планах — открытие прямых рейсов ещё в несколько интересных для наших туристов стран.
Малайзия. «Необходимо открыть прямое воздушное сообщение, мы работаем над этим», — заявил на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. И добавил, что летать туда вполне бы мог «Аэрофлот». Мы (туристы) исключительно за: в Малайзии прекрасные пляжи на острове Ланкгави (и не только), дайвинг, экзотическая природа острова Борнео.
Танзания. Чартеры в Танзанию могут полететь уже этой зимой, обнадёжил директор департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Речь идёт в первую очередь о рейсах на остров Занзибар в Индийском океане, принадлежащий Танзании и радующий путешественников пляжным отдыхом и историческими достопримечательностями.
Саудовская Аравия. Минэк рассчитывает на запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию в начале 2025 года. С одной стороны, это маршрут для паломников-мусульман. С другой — в Саудовской Аравии строят суперсовременный пляжный курорт на Красном море.