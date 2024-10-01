Товарооборот РФ и Белоруссии увеличился на 8,5% или до 2,355 трлн рублей

Товарооборот России и Белоруссии за период с января по июль увеличился до 2 триллионов 355 миллиардов российских рублей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко на полях Евразийского экономического форума (ЕЭФ).
Он отметил, что страны ведут активную работу по исполнению поручений и договоренностей, которые дали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко. Ускоряется деятельность по всем основным направлениям, уделяется приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества, подчеркнул Мишустин.
Головченко, комментируя показатели товарооборота, заметил, что они повысились на 8,5%.
«Но это на фоне, вы помните, такого серьезного скачка в прошлом году. Эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно и кооперация во всех сферах дает свой позитивный результат», — добавил председатель белорусского правительства.
Уточним, что Евразийский экономический форум проходит в Ереване. Во время поездки у Мишустина также запланированы встречи с коллегами из Армении, Казахстана и Киргизии.