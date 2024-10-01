Страны ОПЕК+ продолжат добровольно сокращать добычу еще два месяца

С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство на 2,2 млн б/с. С октября эти страны должны были начать постепенно возвращаться эти объемы добычи на нефтяной рынок вплоть до декабря 2025 года. При этом в ОПЕК + допускали пересмотр решения о восстановлении добычи в зависимости от рыночных условий.