Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 октября составляет 360,2 миллиарда долларов.
Состав тройки лидеров не изменился по сравнению с прошлым месяцем, но обладатели второй и третьей строчек поменялись местами. Самым богатым из предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда долларов, до 32,6 миллиарда. При этом второе место теперь занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост на 4,27 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов), а совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов спустился со второго на третье место (рост состояния на 2,83 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда).
Четвертое место занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов: его состояние с начала года увеличилось на 5 миллиардов долларов — до 25,9 миллиарда. На пятой строчке остался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,27 миллиарда долларов, до 25,2 миллиарда долларов.
Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа «Онэксим»): его состояние увеличилось на 2,72 миллиарда долларов, до 18,5 миллиарда. На восьмом месте находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его состояние с начала года сократилось сильнее всех — на 5,51 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда.
На девятом месте остается основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние выросло на 2,74 миллиарда долларов, до 15,1 миллиарда. А десятое место сохранил бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 1,41 миллиарда долларов, до 13 миллиардов).