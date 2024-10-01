Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

Состав тройки лидеров не изменился по сравнению с прошлым месяцем, но обладатели второй и третьей строчек поменялись местами. Самым богатым из предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда долларов, до 32,6 миллиарда. При этом второе место теперь занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост на 4,27 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов), а совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов спустился со второго на третье место (рост состояния на 2,83 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда).