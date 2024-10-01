Стало известно, что больше всего нужно зумерам в работе

«42% зумеров испытывают дискомфорт при отсутствии похвалы от руководителя. Для них также критичны скучные задачи. Миллениалы и поколение Х не терпят токсичную атмосферу в коллективе, а бумеров больше всего не устраивают некомфортные условия труда и долгая дорога», — отметила Ларионова.

Исследование показало, что 48% миллениалов готовы перерабатывать ради результата, в то время как 63% зумеров и 72% бумеров предпочитают выполнять задачи строго в рамках должностных обязанностей.