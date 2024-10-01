Россиянам рассказали, когда курс доллара превысит 100 рублей

29 сентября эксперты заявили, что курс доллара в октябре будет находиться в диапазоне 89−96 рублей, евро — 101−107 рублей, юаня — 12,6−13,75 рубля. В этот период одним из ключевых факторов давления на рубль может стать снижение поддержки со стороны финансовых властей.