Россиянам рассказали, что такое «индекс губной помады»

Этот термин придумал Леонард Лаудер, президент компании Estée Lauder, в начале 2000-х годов. Лаудер заметил, что в периоды рецессии, когда потребительские расходы падают, продажи косметики растут. Он отметил, что в периоды высокой инфляции и экономического спада, поездка в отпуск или новая машина становятся недоступными для большинства.
Поэтому, чтобы снизить тревогу и стресс, покупатели обращаются к покупкам «доступной роскоши» — косметике и аксессуарам люксовых брендов. Покупка помады Chanel или кошелька Dior не пробивает дыру в семейном бюджете, но поднимает настроение. Растут продажи и масс-маркет брендов, ведь даже в самые мрачные времена покупка блеска для губ по цене пары чашек кофе работает как шоппинг-терапия.
Но несмотря на существующую взаимосвязь продаж косметики и состоянием экономики, индекс губной помады — это скорее интересная теория и строить финансовые прогнозы на нем не стоит.
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