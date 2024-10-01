Россиянам рассказали, что такое «индекс губной помады»

Поэтому, чтобы снизить тревогу и стресс, покупатели обращаются к покупкам «доступной роскоши» — косметике и аксессуарам люксовых брендов. Покупка помады Chanel или кошелька Dior не пробивает дыру в семейном бюджете, но поднимает настроение. Растут продажи и масс-маркет брендов, ведь даже в самые мрачные времена покупка блеска для губ по цене пары чашек кофе работает как шоппинг-терапия.