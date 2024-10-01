Россиянам назвали срок следующего повышения маткапитала

«У нас ежегодно происходит индексация всех социальных выплат и пособий, и большинство из них производится на процент не ниже инфляции. Непосредственно материнский семейный капитал индексируется на реальное значение инфляции, а не его прогнозное значение с 1 февраля. Поэтому предварительно цифры будут такими, но, если Росстат покажет, что инфляция за текущий год будет выше, значит индексация материнского семейного капитала тоже произойдет на высокий уровень», — объяснила депутат.