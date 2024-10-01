Роскомнадзор оценил рынок белой рекламы в интернете почти в ₽400 млрд

Больше половины, или 58,5% (223,2 млрд руб.) от всех рекламных бюджетов в Рунете, учтенных в ЕРИР, пришлось на продвижение крупных предприятий. Почти четверть всех рекламных бюджетов в интернете приходится на 41 крупнейшего рекламодателя (суммарно около 92 млрд руб.). Названия самих компаний в отчете не приводятся. Каждая из них потратила на размещение рекламы в интернете более 1 млрд руб. Но их количество составило меньше 1% от общего числа рекламодателей в интернете. К рекламодателям с бюджетами менее 20 млн руб. на каждого (таких 99% от общего числа) относится примерно треть всех рекламных бюджетов.