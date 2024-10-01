Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Реструктуризация объединенной компании онлайн-ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ завершена, сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким.
«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена, и мы теперь готовы к новым проектам», — сказала Ким в видеообращении в своем Telegram-канале.
Она отметила, что компания активно готовится к «высокому сезону» на потребительском рынке и внедряет множество новых проектов.
В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения — предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию «РВБ».