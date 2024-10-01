Путин: РФ и КНР добились роста объемов торговли, вопреки сложной обстановке

«Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объемов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах», — подчеркнул российский лидер.
Путин также добавил, что большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних структур.