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Путин: РФ и КНР добились роста объемов торговли, вопреки сложной обстановке

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Москва и Пекин добились качественного роста объемов торговли, реализовали крупные проекты, несмотря на непростую международную обстановку, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики.

Источник: AFP 2023

«Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объемов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах», — подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что большое значение имеет плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних структур.